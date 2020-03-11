Лига чемпионов. Определились первые четвертьфиналисты

Во вторник прошли первые ответные матчи стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

«Валенсия» и «Аталанта» устроили настоящее пиршество (3:4) для болельщиков. Итальянцы и во втором поединке доказали, что сильнее испанцев (первая встреча — 4:1). Отметим, что в двух матчах 32-летний балканский нападающий апеннинцев Йосип Иличич забил пять голов.

Стадией 1/8 финала завершилось нынешнее выступление в Лиге чемпионов финалиста розыгрыша 2018/2019 — «Тоттенхэма». Англичане не смогли пройти «Лейпциг». Домашнему поражению (0:1) добавилось гостевое фиаско — 0:3.