Сегодня Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать атмосферный фронт, поступающий с территории Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех частях страны пройдут дожди. Утром во многих районах сгустится туман.
Ветер южный с переходом на западный порывистый. По западу страны сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах составит:
- Брест +10..+12°C;
- Витебск +6..+8°C;
- Гомель +7..+9°C;
- Гродно +8..+10°C;
- Могилев +6..+8°C;
- Минск +6..+8°C.
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.