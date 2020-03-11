Сегодня Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать атмосферный фронт, поступающий с территории Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех частях страны пройдут дожди. Утром во многих районах сгустится туман.

Ветер южный с переходом на западный порывистый. По западу страны сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах составит:

  • Брест +10..+12°C;
  • Витебск +6..+8°C;
  • Гомель +7..+9°C;
  • Гродно +8..+10°C;
  • Могилев +6..+8°C;
  • Минск +6..+8°C.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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Тэги: погода

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