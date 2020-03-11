Ущерб на 260 тыс. рублей: раскрыта преступная схема в сфере автолизинга

Трех мужчин подозревают в особо крупном мошенничестве в сфере автолизинга. По данным правоохранителей. Они нанесли ущерб лизинговым компаниям на сумму свыше 260 тысяч рублей.

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Фигурантами по делу проходят 41-летний россиянин и два 35-летних белоруса.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, подозреваемые «использовали подставных лиц, с которыми заключались договоры лизинга на приобретение автомобилей».

«Фигуранты представлялись успешными руководителями фирм в сфере проката иномарок, которые якобы хотят расширить свой автопарк. Желающие соглашались на сделку за разовый гонорар и при условии, что за них будут погашать ежемесячные платежи по займу. Однако обещания не сдерживались, и долговые обязательства ложились на плечи номинальных лизингополучателей», — рассказали в ГУБОПиК МВД.

В последующем лизинговые компании переводили деньги на счет продавцов машин. Как выяснилось, они также являлись подставными лицами, на которых техника регистрировалась лишь формально. Таким образом, подозреваемые завладевали деньгами лизингодателей и оставались с автомобилями.

Оперативники задокументировали более десяти эпизодов незаконной деятельности, которые были совершены в прошлом году. За несколько месяцев подозреваемые завладели деньгами от продажи таких дорогостоящих автомобилей, как BMW X5, Lexus RX и Jeep Grand Cherokee. Сейчас иномарки разыскиваются. Также продолжается оперативно-следственная работа по установлению иных эпизодов преступной деятельности участников группы.