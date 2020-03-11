На праймериз в Лепеле победил Северинец

В голосовании за единого кандидата от оппозиции в Лепеле (Витебская область) победил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

В Лепеле участие в голосовании приняли 30 человек. Голоса распределились следующим образом: Павел Северинец — 16, глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич — 6, и.о. председателя ОГП Николай Козлов — 5, сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова — 2, заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич — 1, сообщили БелаПАН в пресс-службе праймериз.

Следующий этап праймериз пройдет 13 марта в Березе.

Ранее процедура праймериз прошла в Городке, Витебске, Новополоцке, Миорах, Шарковщине и Поставах. Везде, за исключением Городка, большинство голосов получил Северинец. В Городке победил Губаревич.

В середине марта начнет работу платформа для интернет-голосования. Окончательно единый кандидат от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.

Зарегистрированные в качестве претендентов Алексей Янукевич, Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич выдвигались от своих организаций, Ольга Ковалькова выдвигалась путем сбора подписей.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.