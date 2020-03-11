Во 2-ю инженерную бригаду призвали «партизан»

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В рамках второго этапа комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси во 2-ю инженерную бригаду начался призыв военнослужащих из запаса.

Во вторник подразделение пополнили 36 военнослужащих запаса. С ходом приема пополнения ознакомился министр обороны Виктор Хренин. Всего в воинскую часть планируется призвать более 130 военнослужащих запаса, в том числе 18 офицеров.

В ходе проверки боевой готовности военнообязанные выполнят задачи по предназначению в составе маскировочного батальона, «обновят и закрепят знания и навыки по армейским специальностям», сообщает Министерство обороны.

По завершении укомплектования батальон совершит марш в район сосредоточения, где пройдут занятия по слаживанию подразделений.
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Тэги: белорусская армия

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