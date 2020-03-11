Денежные доходы за февраль индексироваться не будут

Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за февраль 2020 года индексации не подлежат.

Как сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты, это связано с тем, что индекс потребительских цен за февраль не превысил пятипроцентного порога к январю — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки.

По информации Национального статистического комитета, потребительские цены за февраль по сравнению с январем выросли на 1%.

Минтруда также информирует, что поскольку бюджет прожиточного минимума изменился 1 февраля, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за февраль не подлежат.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами.