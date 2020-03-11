Два новых случая COVID-19 выявлены в Беларуси

Еще два случая короновируса COVID-19 выявлены в Беларуси, сообщила журналистам утром 11 марта пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. Вирус подтвержден у жителей Гомеля и Минска.

Таким образом, в Беларуси зафиксировано 11 случаев заражения COVID-19. Три пациента выздоровели, остальные остаются в стационарах под наблюдением.

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, вирус подтвержден у жителей Гомеля и Минска.

«В рамках активного лабораторного контроля граждан, который проводится в национальном аэропорту Минск, у белоруса, вернувшегося из Португалии, получен положительный тест на коронавирус COVID-19», — сказала Бородун.

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии сейчас проводит углубленный повторный лабораторный контроль анализов этого гражданина. Он госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу, его состояние на данный момент удовлетворительное.

Проводится «активная госпитализация пациентов первого уровня (граждан, которые приехали вместе с ним из-за границы, а также тех, кто был рядом с ним в самолете)», сообщает Минздрав. Учитывая, что тест проведен при въезде в Беларусь, угроза дальнейшего распространения вируса оценивается как минимальная, подчеркнула Бородун.

Она также сообщила, что уточняющая диагностика проводится в отношении одного из пациентов в Минске — он прибыл из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля. Иранец был изолирован в столичной инфекционной больнице.

Общежития некоторых вузов были закрыты для посещения.

28 февраля в ходе выступления на съезде ФПБ Александр Лукашенко назвал «пустым занятием» закрытие границы из-за возникшей проблемы.

На днях пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун заявила, что в Беларуси излечен первый пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Читайте дальше:

По полочкам. Как уберечься от нового коронавируса

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Полная хроника событий