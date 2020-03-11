Белорусы в карты зарабатывают сотни тысяч долларов

Белорус выиграл в покер 765 тыс. долларов. «Чемодан денег» достался ему на турнире в Сочи.

Наш соотечественник Никита Бодяковский в финальной битве одолел Артура Мартиросяна.

Как пишет pokeroff.ru , «хедз-ап продлился около часа. В основном Бодяковский оказывал давление на оппонента».

Итог турнира: Никита «fish2013» Бодяковский занял первое место (765 тыс. долларов), а Артур Мартиросян — стал вторым (495 тыс.).

Ранее сообщалось, что Никита на турнире Triton Super High Roller выиграл 2,55 млн долларов, что стало самым крупным выигрышем в его карьере.

О том, как белорусы выигрывают в карты можно прочитать здесь.