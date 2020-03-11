Белорусы в карты зарабатывают сотни тысяч долларов
Белорус выиграл в покер 765 тыс. долларов. «Чемодан денег» достался ему на турнире в Сочи.
Наш соотечественник Никита Бодяковский в финальной битве одолел Артура Мартиросяна.
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Итог турнира: Никита «fish2013» Бодяковский занял первое место (765 тыс. долларов), а Артур Мартиросян — стал вторым (495 тыс.).
Ранее сообщалось, что Никита на турнире Triton Super High Roller выиграл 2,55 млн долларов, что стало самым крупным выигрышем в его карьере.
О том, как белорусы выигрывают в карты можно прочитать здесь.