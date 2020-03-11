На Минщине началась проверка системы территориальной обороны

В Минской области 11 марта началась проверка системы территориальной обороны, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«В Вооруженных силах в рамках второго этапа внезапной комплексной проверки проводится проверка боевой готовности отдельных органов управления, соединений и воинских частей, в том числе и территориальных войск, — заявил в опубликованном на сайте министерства видеокомментарии первый замминистра обороны — начальник Генерального штаба ВС Александр Вольфович. — Сегодня непосредственно с целью наращивания сил и средств, привлекаемых к проверке, мы приступили к решению задач по проверке отдельных вопросов территориальной обороны».

«Непосредственно сегодня вручено распоряжение Генерального штаба губернатору Минской области (председателю Миноблисполкома Александру Турчину. — БелаПАН.) на формирование одного из районов территориальной обороны и подразделений территориальных войск, [приведение] в полную боевую готовность для выполнения задач по предназначению», — добавил он.

Вольфович отметил, что после получения распоряжения Турчин «уверенно приступил к работе в соответствии с алгоритмом». «Это значит, что действенность системы работает, тем более, что одна из задач, которую мы выносим на данный этап, — это проверить не столько действия должностных лиц, личного состава органов и войск территориальной обороны, сколько оценить действенность созданной системы территориальной обороны по формированию подчиненных подразделений и по результатам принять какие-то меры по совершенствованию этой системы».

В соответствии с распоряжением Генштаба ВС в Клецке будет развернут штаб района территориальной обороны и сформирован батальон территориальных войск. Личному составу «предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения и решать другие внезапно возникающие задачи».

Войска территориальной обороны Республики Беларусь были созданы в 2002 году. Это иррегулярные войска, которые созываются только на время войны или в условиях напряженной военно-политической обстановки. Они формируются из отслуживших граждан, состоящих в запасе, и носят характер вспомогательных войск.

Численность территориальных войск Беларуси оценивается в 120 тысяч человек. Их основными задачами являются охрана и защита объектов, обеспечение мобилизации в случае войны, выполнение отдельных боевых задач вместе с регулярными соединениями и частями Вооруженных сил для отражения вооруженной агрессии, борьба с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями, ведение партизанской войны на оккупированной противником территории и др.

Всего в стране семь зон территориальной обороны, совпадающих с границами шести областей и Минска. Зонами обороны управляют председатели облисполкомов и столичного горисполкома.