В Польше из-за коронавируса на две недели закрывают все школы и университеты

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В связи с распространением коронавируса COVID-19 правительство Польши приняло решение приостановить занятия во всех учебных заведениях страны — детских садах, школах и вузах — на две недели.

Решение вступит в силу в понедельник, 16 марта.

О прерывании учебного процесса речь не идет. Министр образования Польши Ярослав Говин распорядился организовать занятия в режиме онлайн.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки призвал всех учащихся в эти две недели оставаться дома и не повторять ошибку Италии, где молодежь после временного закрытия учебных заведения массово начала ходить по клубам и другим развлекательным заведения.

Также принято решение о временной приостановке работы театров, концертных залов и кинотеатров, сообщает onet.pl.

На сегодняшний день в Польше зарегистрировано 25 случаев заболевания коронавирусом.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: вирус 2019-nCoV Польша Персона: Матеуш Моравецки Ярослав Говин

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