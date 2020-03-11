СМИ: звезду советского кино госпитализировали в московскую клинику

Звезда советского кинематографа Валентина Талызина была госпитализирована в одну в одну из московских больниц.

Как стало известно РЕН ТВ, народную артистку России поместили в клинику для прохождения курса реабилитации.

Это связано с инсультом Талызиной, который она перенесла в прошлом году.

Валентина Талызина стала необычайно популярной после озвучивания роли «Нади» в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром».

Также она снялась в картинах «Афоня», «Зигзаг удачи», «Большая перемена», «Гостья из будущего», «Гений»» и др.