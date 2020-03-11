Биржа: на торгах 11 марта упали евро и доллар

На Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 11 марта, упали европейская и американская валюты.

Так, евро потерял сегодня 0,0141 пункта и завершил сессию на отметке 2,6214 белорусского рубля.

Снизился и доллар. Минус составил 0,0067 пункта — 2,3141 белорусского рубля.

А вот российская валюта продолжает отыгрывать большое понедельничное падение. Сегодня она укрепилась на 0,0155 пункта — 3,2363 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, девятого марта биржа резко отреагировала на значительное падение мировых цен на «черное золото»: доллар и евро взметнулись вверх, а российский рубль рухнул.