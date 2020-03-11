Завтра будет совсем по-весеннему тепло

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В четверг погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе.

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По прогнозам синоптиков, днем особое влияние окажет активный атмосферный фронт.

Как отмечают синоптики, ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами по востоку, а днем по большей части, пройдут дожди.

Ветер ожидается западный, юго-западный порывистый, местами сильный порывистый.

Температура воздуха:

  • ночью 0..+5°С;
  • днем +7..+13°С.

Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать.
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Тэги: погода

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