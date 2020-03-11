Завтра будет совсем по-весеннему тепло

В четверг погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, днем особое влияние окажет активный атмосферный фронт.

Как отмечают синоптики, ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами по востоку, а днем по большей части, пройдут дожди.

Ветер ожидается западный, юго-западный порывистый, местами сильный порывистый.

Температура воздуха:

ночью 0..+5°С;

днем +7..+13°С.

Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать.