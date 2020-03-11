Из-за теплой погоды перенесены сроки весенних запретов на лов рыбы

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В связи с аномально теплой погодой и ранним нерестом запреты на лов рыбы начнут действовать раньше во всех регионах Беларуси. Об этом сообщает Государственная инспекция по охране животного и растительного мира.

Фото pixabay.com

В Брестской и Гомельской областях запрет будет действовать в период с 12 марта по 18 мая, в Минской, Могилевской и Гродненской областях — с 22 марта по 30 мая, в Витебской области — с 31 марта по 8 июня.

В среднем сроки запрета на лов рыбы смещены на 8-10 дней.

В указанные сроки рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним (одинарным, двойным или тройным) крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду).

При этом пойманных легальным способом щуку, судака или сома необходимо выпустить обратно в водоем.

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета является нарушением и влечет наложение штрафа в тройном размере. При крупном размере причиненного вреда (от 100 базовых величин) может быть возбуждено уголовное дело.

На протяжении всего периода запрета гражданам не разрешается пользоваться маломерными судами.
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Тэги: рыбалка запрет на лов рыбы

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