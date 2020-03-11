У сайта «Белгазпромбанка» появилась белорусскоязычная версия

«Белгазпромбанк» запустил белорусскоязычную версию корпоративного сайта.

Это произошло вслед за обновлением интерфейсов банкоматов, которые с августа 2019-го стали поддерживать китайский и белорусский языки, сообщает пресс-служба банка.

«Наполнение сайта, в отличие от статичного интерфейса устройств, динамичное, поэтому требует процессного подхода в реализации задачи по мультиязыковой поддержке», — прокомментировал начальник управления информационной политики Алексей Федоринчик.

Он отметил, что при работе с регулярно обновляемым контентом основная проблема — «это умножение трудозатрат на сопровождение контента, которые кратны количеству поддерживаемых языковых версий».

«В то же время актуальные возможности машинного перевода позволяют значительно упростить задачу по поддержанию любого количества языковых версий», — уточнил Федоринчик.

Как сообщает пресс-служба, объем единовременно переведенной информации корпоративного сайта «Белгазпромбанка» составил более трех миллионов символов, «при этом алгоритм перевода в последующем будет применяться к новому либо обновленному контенту».

«Принимая во внимание особенности машинного перевода и в целях улучшения его качества, «Белгазпромбанк» использует как собственный ресурс, так и механику краудсорсинга, открывая пользователям возможность сообщить свою версию перевода», — говорится в сообщении.

В начале марта стало известно, что в Национальный банк поступают обращения граждан об использовании белорусского языка при предоставлении финансовых услуг. В связи с этим Нацбанк поднял этот вопрос перед банковской системой.

На прошлой неделе Ассоциация белорусских банков обратилась в коммерческие банки в связи с возникшей ситуацией. В письме ассоциации говорилось, что Национальный банк просит рассмотреть банковским сообществом возможность доработки программного обеспечения (в банкоматах, инфокиосках, мобильных приложениях) с целью отображения информации в том числе на белорусском языке.

Кроме этого, Нацбанк просит рассмотреть возможность по обеспечению работы белорусскоязычной версии сайтов банков и оформления по требованию клиента банковских договоров на белорусском языке.

К 26 марта банки должны направить в ассоциацию мнения о возможности расширения доступности финансовых услуг для населения на белорусском языке, возможных сроках доработки программных интерфейсов банкоматов, инфокиосков, цифровых каналов обслуживания.