В Минске опять обсуждают судьбу Украины

В Минске 11 марта проходят заседания рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщает в «Твиттере» МИД Беларуси.

Переговоры проходят в «Президент-отеле» в закрытом для СМИ режиме.

Предыдущая встреча подгрупп и трехсторонней контактной группы состоялась 26 февраля. По итогам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Хайди Грау выразила обеспокоенность обострением в зоне конфликта, произошедшим 18 февраля.

«Прекращение огня является ключевым положением минских соглашений, потому события последних дней не могут не тревожить. На прошлой неделе мы стали свидетелями нарушения режима прекращения огня в Луганской области, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями. Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо», — заявила Грау.

Кроме общей ситуации в зоне конфликта рабочая группа по безопасности обсудила дополнительные участки разведения сил и средств. «Стороны уделили много времен и усилий этому вопросу, однако он требует доработки», — отметила Грау.