Румас после встречи с Мишустиным уехал к Медведеву

В Москве проходят переговоры премьер-министра Сергея Румаса и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Видеозапись протокольной части встречи опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь Совета министров Беларуси Александра Исаева.

Бывший глава правительства России заявил, что рад встрече с Румасом, с которым они «давно и хорошо знакомы и хорошо друг к другу относятся».

«Мы вместе работали и работаем для того, чтобы отношения между Россией и Республикой Беларусь были лучше, чтобы они были максимально дружественными, полезными для народов наших стран», — сказал российский чиновник.

Он предложил своему белорусскому коллеге «обменяться соображениями в сфере безопасности».

«Сейчас на острие безопасности несколько тем, начиная от эпидемии коронавируса и заканчивая ситуацией на нефтяных рынках, — сказал Медведев. — Это, по сути, не только экономические проблемы в узком смысле, они затрагивают проблематику безопасности государств в целом, устойчивость мировой экономики и, безусловно, общее развитие экономик всех стран. Причем неважно, какое они положение занимают, — экспортируют они нефть, импортируют. Это в любом случае важный фактор обеспечения национальной устойчивости и безопасности. Давайте обсудим эти и другие вопросы».

В свою очередь Румас поблагодарил собеседника за «оперативный отклик» на его просьбу о встрече. Белорусский премьер обратил внимание, что в обязанности Медведева входит «участие в выработке и реализации внешнеполитического курса» России и предположил, что Беларусь «все равно останется» в сфере его интересов. «Вне всякого сомнения, мы же друзья, соседи, братья», — сказал на это зампредседателя Совбеза РФ.

«Сегодня прошли переговоры в правительстве. Учитывая, что вы, Дмитрий Анатольевич, так глубоко погружены в нашу двустороннюю повестку (причем и в последние наши интеграционные договоренности, и в исторические — в течение последних десятилетий), я бы хотел сегодня обсудить с вами некоторые вопросы. Мне очень важно было узнать ваше мнение по всем аспектам сотрудничества», — отметил Румас.

Утром 11 марта глава правительства Беларуси провел переговоры в Москве со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Стороны, в частности, обсудили вопросы поставок нефти и цен на нее, взаимного товарооборота, взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.