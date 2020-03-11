В Могилеве осудили сына «цыганского барона»

Михаила Барановского признали виновным в торговле наркотиками, управлении машиной без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного или наркотического опьянения повторно.

По сообщению «Беларусь 1» , его приговорили к 12 годам колонии и штрафу в размере 8,1 тыс. рублей.

Барановского задержали 22 мая 2019 года во время облавы на цыганские дома в микрорайоне Чапаевка по делу об убийстве инспектора ГАИ Евгения Потаповича. Милиция сообщала, что задержала 48-летнего цыганского барона по прозвищу Ромка. Его подозревали в сбыте наркотиков и неисполнении решения суда о лишении права управления транспортными средствами.

Мать Ромки утверждает, что их Михаил — никакой не барон. Мол, это его отец был бароном, а он просто остался крайним.

Суд проходил в закрытом режиме. На скамье подсудимых вместе с Барановским был покупатель наркотика. Его приговорили к 3,5 года колонии.