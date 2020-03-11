Время супрематизма: «Луч» и А1 готовят к выпуску лимитированную коллекцию наручных часов UNOVIS

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В 2020 году в Беларуси отмечается 100-летие знаменитого творческого объединения УНОВИС, основанного в Витебске по инициативе Казимира Малевича.

В поддержку проекта #UNOVIS100 «Луч» в сотрудничестве с компанией А1 выпустит лимитированную коллекцию часов UNOVIS.

По инициативе А1 к двум моделям, выбранным ранее Минским часовым заводом по итогам собственного конкурса, добавится ещt одна — в цветовой гамме с использованием белого, красного и черного цветов.

Циферблат и стрелки в этой серии составляют композицию из геометрических форм разного размера. В них легко узнаются фирменные цвета и фигуры, которые отличали работы выдающихся художников XX века: Казимира Малевича, Лазаря Лисицкого, Николая Суетина, Лазаря Хидекеля, Давида Якерсона и других участников творческого объединения УНОВИС из Витебска, сто лет назад представивших новое направление в искусстве — супрематизм.

Благодаря тому, что стрелки в виде фигур находятся в непрерывном движении, общая композиция на циферблате также постоянно меняется и в течение дня повторяется всего один раз.

Дизайн коллекции наручных часов UNOVIS в супрематическом стиле разработан брестской студией «Графит» (автор — Владислав Радомский).

В продажу лимитированная серия «Луча» в партнерстве с А1 поступит в июле 2020 года. Модель будет представлена в трех цветовых решениях — по 250 экземпляров каждая.

 

Проект #UNOVIS100 реализуется под патронатом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Беларуси.

В рамках этой программы к 100-летию УНОВИС в феврале 2020 года в Витебске открылась выставка Давида Якерсона, была презентована специальная серия художественных конвертов к юбилею объединения, а также прошла представительная международная научно-практическая конференция, собравшая исследователей истории и деятельности УНОВИСа из Беларуси, Германии, Нидерландов и России.

В Минске до 15 апреля в Национальном художественном музее Республики Беларусь работает первая в стране выставка Лазаря Хидекеля «Нас поймут через сто лет».
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Тэги: УНОВИС Минский часовой завод супрематизм Персона: Владислав Радомский

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