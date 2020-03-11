В Каменной Горке достраивают ТРЦ с кинотеатром и ледовой ареной

В 2020 году на западной окраине Минска откроют торгово-развлекательный центр Mega Park от ООО «Винтераинвест».

Источник: ООО «Винтераинвест»

Изначально планировалось, что ТРЦ построят в 2017 году, но в итоге сроки сместились на 2020-й, передает TUT.by . Это произошло потому, что проект корректировался с учетом требований арендаторов. И эти изменения касаются не только организации внутреннего пространства, но и фасада, который станет более привлекательным.

Центральная часть фасада будет отделана не обычными сэндвич-панелями, а более эстетичными и дорогими композитными кассетами. Кроме того, на фасаде установят медиаэкран, а над входами — архитектурно-декоративные элементы.

Торговый центр Mega Park будет иметь общую площадь 58 тысяч квадратных метров. Рядом оборудуют плоскостную парковку на 1200 машин. Внутри расположится сетевой гипермаркет, магазины одежды, магазин бытовой техники, фудкорт, а также большая зона развлечений: многозальный кинотеатр, ледовая арена, большой семейный развлекательный центр, детский развивающий центр и фитнес-центр.