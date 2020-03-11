Ученые разгадали секрет существования материи

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Во время появления Вселенной вещество и антивещество должны были уничтожить друг друга, но по какой-то причине этого не произошло.

Ученые объяснили одно из фундаментальных противоречий Стандартной модели физики, рассказав как антиматерия может преобладать над материей, сообщается на сайте arXiv.org.


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Рэймонд Ко из Мичиганского университета и Кейсуке Харигая из Института перспективных исследований нашли объяснение противоречию. Специалисты предположили, что частица аксион (в миллиард раз легче протона) обладает вращением. Ранее считалось, что она начала колебаться позже, уже при охлаждении Вселенной.

С каждым вращением аксиона мизерная часть материи оставалась, формируя видимый для нас мир. Этот механизм назвали аксиогенезом. Он может объяснить преобладание антивещества над веществом во Вселенной и еще несколько противоречий.
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Тэги: аксион космос ученые Вселенная Персона: Рэймонд Ко Кейсуке Харигая

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