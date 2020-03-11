Зась и Путин обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась встретились 11 марта в Ново-Огареве.

Источник: пресс-служба президента РФ

Во встрече также принял участие помощник президента Юрий Ушаков, сообщила пресс-служба Кремля.

«Надеюсь, весь свой опыт используете на то, чтобы секретариат ОДКБ работал ритмично, чтобы все планы, которые были выстроены еще в предыдущее время, реализовывались. Имею в виду и слаживание наших коллективных сил, и работу по важнейшим направлениям — борьбы с терроризмом, наркоугрозы и так далее», — заявил Путин Засю в начале встречи.

«Вы знаете, что председательство в ОДКБ перешло к России в этом году, так что будем работать с вами более тесно, чем в обычном, рядовом режиме», — отметил президент РФ.

«Два с половиной месяца я уже в должности. Скажем так, откровенно, что никакого сожаления, растерянности нет, всё нормально. Есть четкое понимание, что нужно делать», — сказал Зась.

Представитель Беларуси Станислав Зась занимает пост генсенка ОДКБ с 1 января 2020 года. Его кандидатура была утверждена лидерами стран-членов организации 28 ноября. 5 марта Зась встретился в Минске с Александром Лукашенко.