Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти

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Об этом заявил журналистам 11 марта в Москве премьер-министр Сергей Румас по итогам переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Интервью главы белорусского правительства разместила на своей странице в социальной сети «Фейсбук» пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.


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По словам Румаса, ситуация на мировом рынке нефти изменилась, цены упали и в связи с этим белорусская сторона представила России новые предложения для нефтяных компаний, которые «российская сторона приняла и пообещала в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ».

«На первый взгляд, предложения не были отвергнуты российской стороной. Думаю, что мы продвинемся в решении этого нефтяного спора», — сказал премьер-министр.

«На встрече с моим коллегой мы обсуждали широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества, у нас большая повестка дня, которая не ограничивается нефтью. Товарооборот в прошлом году был с Российской Федерацией 36 млрд долларов, и нефть и нефтепродукты хоть и занимают важную часть в этом товарообороте, но это не все в сотрудничестве с РФ. Сегодня мы обсудили все вопросы двустороннего сотрудничества, которые волнуют каждую из сторон, и в принципе я удовлетворен результатами переговоров», — заявил премьер-министр.

«Белнефтехим» пока не договорился о поставках нефти с крупными российскими компаниями. Они настаивают на премии к цене нефти. Минск отказывается ее платить, поскольку российское сырье и так дорожает из-за налогового маневра.
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Тэги: Беларусь-Россия российская нефть Персона: Сергей Румас Михаил Мишустин Александра Исаева

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