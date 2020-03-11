Minsk Craft Beer Fest переносится с апреля на июль

Традиционный фестиваль крафтового пива Minsk Craft Beer Fest переносится на лето. Причиной переноса стали опасения по поводу распространения коронавируса COVID-19.

Фестиваль должен был пройти 18 апреля под крышей культурного хаба ОК16. Свои сорта планировали представить более ста пивоварен из разных стран. Ожидалось, что фестиваль посетит более трех тысяч человек.

«Мы понимаем и принимаем всю ответственность перед потенциальной угрозой запретов на массовые мероприятия и не желаем, чтобы фестиваль навредил здоровью и настроению участников», — сообщили организаторы Minsk Craft Beer Fest.

Новая дата фестиваля — 18 июля. Все купленные билеты будут действительны.