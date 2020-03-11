Один из лидеров сборной Грузии пропустит матч с белорусами в полуфинале Лиги наций

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Полузащитник «Анортосиса» Жано Ананидзе не поможет сборной Грузии в матче плей-офф квалификации чемпионата Европы-2020 с командой Беларуси — он порвал связку колена.


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Ананидзе получил травму на тренировке кипрского клуба. Футболист выбыл на несколько недель, поэтому он будет вынужден пропустить важнейший поединок национальной команды, сообщает официальный сайт «Анортосиса».

Матч Грузия — Беларусь должен пройти в Тбилиси 26 марта. Победитель примет дома либо сборную Северной Македонии, либо Косово.
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Тэги: футбол-Грузия Лига наций Персона: Жано Ананидзе

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