Минские правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков из России

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По подозрению в распространении наркотиков оперативники задержали 29-летнего жителя Минской области.

По данным пресс-службы МВД, в арендуемой фигурантом квартире милиционеры обнаружили и изъяли 5 г гашиша. Задержанный пояснил, что наркотик был ему нужен для личного употребления.

Позже выяснилось, что на минувшей неделе мужчина перевез из Петербурга крупную партию гашиша, которую планировал реализовать посредством закладок. Нарковещества, спрессованные в два слитка общим весом около 450 г, оперативники ГУВД и Фрунзенского РУВД обнаружили в тайнике в лесу на территории Борисовского района.

Установлено, что неработающий 29-летний мужчина на протяжении полугода работал на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. В его отношении возбудили уголовное дело.
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Тэги: Беларусь-Россия наркоторговля тайник с гашишем Город: Минск

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