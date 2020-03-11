Минские правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков из России

По подозрению в распространении наркотиков оперативники задержали 29-летнего жителя Минской области.

По данным пресс-службы МВД, в арендуемой фигурантом квартире милиционеры обнаружили и изъяли 5 г гашиша. Задержанный пояснил, что наркотик был ему нужен для личного употребления.

Позже выяснилось, что на минувшей неделе мужчина перевез из Петербурга крупную партию гашиша, которую планировал реализовать посредством закладок. Нарковещества, спрессованные в два слитка общим весом около 450 г, оперативники ГУВД и Фрунзенского РУВД обнаружили в тайнике в лесу на территории Борисовского района.

Установлено, что неработающий 29-летний мужчина на протяжении полугода работал на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. В его отношении возбудили уголовное дело.