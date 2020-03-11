Два обвиняемых по «делу шестнадцати» полностью не признали свою вину в суде

Процесс начался 10 марта в Верховном суде, его ведет судья Юрий Рутковский, гособвинение представляют прокуроры Сергей Гергель и Кирилл Чубковец. Дело рассматривается в здании суда Московского района Минска.

Бывший госсекретарь Совбеза Андрей Втюрин

Предъявлены обвинения восьми должностным лицам государственных органов и банковских учреждений и восьми представителям коммерческих структур за совершение преступлений по ст. 430 и 431 (получение и дача взяток) УК.

Полностью не признал вину бывший начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Игорь Кудасов. Его обвиняют по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 431 УК.

Прокурор Кирилл Чубковец, зачитывая обвинение, сообщил, что Кудасов летом 2007 года, занимая должность заместителя начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка, принял от технического директора совместного предприятия ЗАО «Международный деловой альянс» (IBА, Чехия) Григория Злобина 30 тыс. долларов США. Деньги передавались «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». Злобин в качестве обвиняемого по делу не проходит.

Согласно обвинению, и сам Кудасов давал взятки, но кому, из слов обвинителя осталось непонятным.

Также полностью не признал вину совладелец и один из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» Сергей Покрышко. Он обвиняется по ч. 2 ст. 431 в даче взяток на сумму не менее 195 тыс. долларов. Согласно версии обвинения, он дал взятку в размере 125 тыс. долларов на двоих бывшим председателю правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликсу Касперовичу и заместителю начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрею Подгорному.

Еще один вменяемый Покрышко эпизод связан с дачей взятки бывшему генеральному директору РУП «Белтелеком» Сергею Сиводедову в размере около 70 тыс. долларов США.

Остальные обвиняемые признали вину частично или полностью.

Частично признал вину представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России Виталий Горбачев. Он и его коллега Владимир Казанцев обвиняются в даче взяток Андрею Втюрину на сумму не менее 190 тыс. долларов США.

Горбачев признал большинство взяток, но отрицает, что по указанию Втюрина участвовал в передаче 15 тыс. евро в качестве взятки Сиводедову.

Втюрин признался в получении взяток на сумму не менее 190 тыс. долларов США и подстрекательстве к даче взятки (ч. 3 ст. 430, ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431). При этом обвиняемый отметил, что у него «есть сомнения в квалификации действий».

Остальные 12 обвиняемых признали вину без оговорок. Суммы инкриминируемых им взяток варьировались от 27 тыс. до примерно 500 тыс. долларов. В получении самой большой взятки обвиняется Сиводедов.

Обвиняемые в получении взяток Касперович и Подгорный признали, что получили на двоих из разных источников взяток более чем на 800 тыс. долларов США. В даче самой большой взятки обвиняется Владимир Жилин. Он признал, что, будучи фактическим руководителем ООО «Мобильный сервис», в качестве взяток передал примерно 500 тыс. долларов Касперовичу и Подгорному и 400 тыс. долларов — Сиводедову.

Обвинение зачитано всем обвиняемым, в суде объявлен перерыв до 10:30 12 марта.