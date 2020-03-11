Житель Минского района заплатил 3,2 млн рублей подоходного налога

В прошлом году гражданин Беларуси задекларировал доход, равный 25,5 млн рублей. Подоходный налог составил 3,2 млн.

«Наш соотечественник получил такой доход в результате операций с ценными бумагами в 2018-м. Какой доход оказался наибольшим в 2019 году, пока неизвестно, поскольку еще не все подали налоговые декларации. Напомню, что их требуется подать не позднее 31 марта. Уплатить налог в бюджет нужно не позднее 1 июня», — подчеркнул начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, передает агентство «Минск-Новости» .

По его словам, не все белорусы своевременно предоставляют налоговые декларации.

«В 2019 году не подали декларацию в срок (тогда нужно было успеть до 1 марта) 3 660 физических лиц. По результатам проведенных налоговыми органами проверок, тем пришлось заплатить 3,6 млн рублей налогов (в среднем на человека — 1000 рублей) и еще 425 тыс. рублей административных штрафов (в среднем на человека — 116 рублей)», — отметил Рассолько.