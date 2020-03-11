Александр Никита возглавил Белгосфилармонию

Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь представил коллективу Белорусской государственной филармонии нового генерального директора, которым стал Александр Никита.

Источник: Белгосфилармония

Вступая в новую должность, Никита отметил , что для него главным источником вдохновения всегда были и остаются артисты.

«Мне понадобится ваша поддержка и на первом этапе — консультации всех солистов и всех без исключения сотрудников нашего коллектива. Вместе мы способны на самые яркие свершения», — добавил руководитель.

Новый гендиректор уточнил, что с коллективом предстоит внимательно изучить опыт коллег из соседних государств и сделать правильные выводы в формате планов.

Никита в 1998-2000 годах являлся артистом оркестра Дагестанской государственной филармонии, в 2003-2007 годах — Президентского оркестра Беларуси. Затем стал артистом оркестра Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», в 2008-2018 годах был заместителем директора ансамбля, а по 2020-й — директором.