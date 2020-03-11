В Купаловском театре отменили мартовскую премьеру спектакля про Шагала

Премьера пластического спектакля Сергея Землянского «En souvenir de Шагал» («Вспоминая Шагала») в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, запланированная на март, переносится на конец мая.

По информации агентства «Минск-Новости» , ближайшие показы, исходя из занятости труппы в действующем репертуаре, пройдут 29 и 31 мая. Остальные — в июне и июле.

«Изменение дат объясняется несвоевременным и некачественным исполнением договоренностей со стороны одного из подрядчиков. Они касались создания декораций. Сейчас идет их доработка. Мы приносим зрителям свои извинения», — объяснили в Купаловском.

Купленные билеты можно вернуть в кассу театра по адресу: ул. Энгельса, 7а.