В Купаловском театре отменили мартовскую премьеру спектакля про Шагала

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Премьера пластического спектакля Сергея Землянского «En souvenir de Шагал» («Вспоминая Шагала») в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, запланированная на март, переносится на конец мая.

По информации агентства «Минск-Новости», ближайшие показы, исходя из занятости труппы в действующем репертуаре, пройдут 29 и 31 мая. Остальные — в июне и июле.

«Изменение дат объясняется несвоевременным и некачественным исполнением договоренностей со стороны одного из подрядчиков. Они касались создания декораций. Сейчас идет их доработка. Мы приносим зрителям свои извинения», — объяснили в Купаловском.

Купленные билеты можно вернуть в кассу театра по адресу: ул. Энгельса, 7а.
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Тэги: Купаловский театр спектакль Персона: Марк Шагал Сергей Землянский Город: Минск

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