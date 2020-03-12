Лига чемпионов. «Атлетико» победил «Ливерпуль», ПСЖ — «Боруссию»

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Мадридский «Атлетико» добился нужного результата в выездном матче 1/8 финала турнира — победа 3:2 в дополнительное время.

Первые два гола забили игроки английского клуба: на 44-й минуте отличился Вейналдюм, а уже в овертайме на 95-й — Фирмино. Этот результат устраивал «Ливерпуль» после поражения в первом матче со счетом 0:1, но в оставшиеся минуты мадридцы забили трижды усилиями Льоренте, который вышел на замену во втором тайме и оформил дубль, а также Мораты.


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В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ нанес поражение дортмундской «Боруссии» со счетом 2:0 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал. Первая игра закончилась со счетом 1:2 в пользу клуба из Германии.

Оба гола в ответном поединке были забиты в первом тайме: на 29-й минуте отличился Неймар, в дополнительное время — Бернат. «Боруссия» доигрывала последние минуты игры вдесятером после удаления Джана за неспортивное поведение.
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Тэги: ФК Ливерпуль ФК Атлетико Лига чемпионов

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