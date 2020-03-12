Участники ТГК договорились согласовать список для обмена удерживаемыми в течение ближайших недель

Об этом сообщила журналистам спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау на брифинге по итогам заседания, прошедшего 11 марта в Минске.

«Участники договорились в течение недели представить в ТКГ очередной список лиц и в течение двух недель его согласовать», — заявила Грау.

Замруководителя Администрации президента России Дмитрий Козак подтвердил, что есть надежда провести обмен удерживаемыми до конца марта.

«Договорились о конкретных действиях, (…) когда необходимо верифицировать всех лиц, кто готовы участвовать в обмене», — сказал Козак.

По его словам, стороны обсуждали перечень лиц с различным статусом. «Одни говорили об установленных лицах, другие говорили о лицах, готовых участвовать в обсуждении. Договорились, что в течение недели этот список будет верифицирован, будет подтверждено желание каждого лица, его статус. Я очень надеюсь, что нам удастся до конца марта найти конкретное решение по обмену этими лицами», — заявил представитель АП РФ.