Участники ТГК договорились согласовать список для обмена удерживаемыми в течение ближайших недель
Об этом сообщила журналистам спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау на брифинге по итогам заседания, прошедшего 11 марта в Минске.
«Участники договорились в течение недели представить в ТКГ очередной список лиц и в течение двух недель его согласовать», — заявила Грау.
Замруководителя Администрации президента России Дмитрий Козак подтвердил, что есть надежда провести обмен удерживаемыми до конца марта.
«Договорились о конкретных действиях, (…) когда необходимо верифицировать всех лиц, кто готовы участвовать в обмене», — сказал Козак.
По его словам, стороны обсуждали перечень лиц с различным статусом. «Одни говорили об установленных лицах, другие говорили о лицах, готовых участвовать в обсуждении. Договорились, что в течение недели этот список будет верифицирован, будет подтверждено желание каждого лица, его статус. Я очень надеюсь, что нам удастся до конца марта найти конкретное решение по обмену этими лицами», — заявил представитель АП РФ.