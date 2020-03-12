ЕГФ перенесла отборочные матчи женского ЧЕ между Беларусью и Косово
В связи с эпидемией коронавируса Европейская федерация гандбола приняла решение перенести на первую неделю июня матчи третьего и четвертого туров отборочного турнира женского чемпионата Европы-2020.
В сообщении ЕГФ отмечается, что федерация не имеет решающего голоса в процессе принятия решений местных властей, направленных на снижение угрозы заражения коронавирусом, в том числе на отмену матчей либо их проведение при определенных условиях. В связи с этим успешное завершение квалификационного турнира ЕГФ видит в переносе этих матчей.
Игры пятого и шестого туров должны состояться согласно календарю — в период с 27 по 31 мая.
Матчи белорусских и косовских гандболисток должны были пройти 25 марта в Приштине и 29 марта в Минске.
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Сборная Беларуси выступает в отборочной группе 3. После двух туров на ее счету очков нет. 25 сентября прошлого года она проиграла на выезде Германии — 30:40, а 29 сентября — дома словенкам — 29:31.
Положение команд: Германия — 4 очка, Словения — 4, Беларусь — 0, Косово — 0. В финальную часть ЧЕ, которая пройдет в декабре в Дании и Норвегии, выйдут две лучшие команды квартета.