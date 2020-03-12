Беларусь назвали авторитарным государством в докладе Госдепа

Госдепартамент США опубликовал доклад о соблюдении прав человека в мире за 2019 год.

Касательно Беларуси, в докладе отмечается, что вся власть сконцентрирована в руках президента, а граждане не могут выбирать власть путем свободных и справедливых выборов.

Среди основных нарушений прав человека в Беларуси Госдеп назвал:

произвольные аресты и задержания;

опасные для жизни условия содержания в тюрьме;

произвольное или незаконное вмешательство в личную жизнь;

значительные проблемы с независимостью судебной власти;

неоправданные ограничения на свободу слова, печати, в интернете, в том числе цензура, блокирование сайтов, а также наличие законов, касающихся уголовной ответственности за клевету и клевету на государственных чиновников;

задержание журналистов;

жесткие ограничения на свободу мирных собраний и объединений, включая наложение уголовного наказания за призыв к мирной демонстрации и законы, наказывающие деятельность и финансирование групп, не одобренных властями;

ограничения свободы передвижения — в частности, для бывших политических заключенных, и ограничения их гражданских прав;

ограничения на участие в политической жизни, в том числе постоянное несоответствие выборов международными стандартами;

коррупция во всех эшелонах власти;

торговля людьми.

В докладе также отмечается, что власти на всех уровнях в 2019 году часто действовали безнаказанно и не принимали мер для судебного преследования или наказания должностных лиц, которые нарушали права человека.