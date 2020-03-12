Беларусь назвали авторитарным государством в докладе Госдепа
Госдепартамент США опубликовал доклад о соблюдении прав человека в мире за 2019 год.
Касательно Беларуси, в
Среди основных нарушений прав человека в Беларуси Госдеп назвал:
- произвольные аресты и задержания;
- опасные для жизни условия содержания в тюрьме;
- произвольное или незаконное вмешательство в личную жизнь;
- значительные проблемы с независимостью судебной власти;
- неоправданные ограничения на свободу слова, печати, в интернете, в том числе цензура, блокирование сайтов, а также наличие законов, касающихся уголовной ответственности за клевету и клевету на государственных чиновников;
- задержание журналистов;
- жесткие ограничения на свободу мирных собраний и объединений, включая наложение уголовного наказания за призыв к мирной демонстрации и законы, наказывающие деятельность и финансирование групп, не одобренных властями;
- ограничения свободы передвижения — в частности, для бывших политических заключенных, и ограничения их гражданских прав;
- ограничения на участие в политической жизни, в том числе постоянное несоответствие выборов международными стандартами;
- коррупция во всех эшелонах власти;
- торговля людьми.
В докладе также отмечается, что власти на всех уровнях в 2019 году часто действовали безнаказанно и не принимали мер для судебного преследования или наказания должностных лиц, которые нарушали права человека.
Новый доклад с критикой белорусских властей опубликован на фоне