Беларусь назвали авторитарным государством в докладе Госдепа

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Госдепартамент США опубликовал доклад о соблюдении прав человека в мире за 2019 год.

Касательно Беларуси, в докладе отмечается, что вся власть сконцентрирована в руках президента, а граждане не могут выбирать власть путем свободных и справедливых выборов.

Среди основных нарушений прав человека в Беларуси Госдеп назвал:

  • произвольные аресты и задержания;
  • опасные для жизни условия содержания в тюрьме;
  • произвольное или незаконное вмешательство в личную жизнь;
  • значительные проблемы с независимостью судебной власти;
  • неоправданные ограничения на свободу слова, печати, в интернете, в том числе цензура, блокирование сайтов, а также наличие законов, касающихся уголовной ответственности за клевету и клевету на государственных чиновников;
  • задержание журналистов;
  • жесткие ограничения на свободу мирных собраний и объединений, включая наложение уголовного наказания за призыв к мирной демонстрации и законы, наказывающие деятельность и финансирование групп, не одобренных властями;
  • ограничения свободы передвижения — в частности, для бывших политических заключенных, и ограничения их гражданских прав;
  • ограничения на участие в политической жизни, в том числе постоянное несоответствие выборов международными стандартами;
  • коррупция во всех эшелонах власти;
  • торговля людьми.

В докладе также отмечается, что власти на всех уровнях в 2019 году часто действовали безнаказанно и не принимали мер для судебного преследования или наказания должностных лиц, которые нарушали права человека.

Новый доклад с критикой белорусских властей опубликован на фоне потепления отношений Беларуси и США.
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Тэги: Госдеп Беларусь-США права человека в Беларуси

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