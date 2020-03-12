Минобразования установило минимальный порог баллов на ЦТ

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Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

По учебному предмету белорусский язык или русский язык неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля — от 0 до 24.

По первому предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — отметки от 0 до 19 баллов (включительно). По истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — отметки от 0 до 24 баллов (включительно).

По второму предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — отметки от 0 до 9 баллов (включительно); история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки — отметки от 0 до 14 баллов (включительно).


Что будет, если отменят минимальные баллы ЦТ

При осуществлении набора в вузы, находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты вузов и в вузы по группам специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» неудовлетворительными будут являться отметки от 0 до 6 баллов (включительно) по белорусскому или русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению, географии, иностранным языкам.
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Тэги: ЦТ централизованное тестирование Минобразования

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