Национальная баскетбольная ассоциация остановила сезон из-за коронавируса

В НБА приняли соответствующее решение после того, как у игрока «Юты» обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом лига сообщила в своем официальном твиттере.

Тест центрового «Юты» Руди Гобера дал положительный результат за несколько часов до матча с «Оклахомой». Его команда осталась на карантине в городе соперника. Игроки всех команд, с которыми «Юта» играла в последние 10 дней, проведут две недели на карантине.

К 12 марта в мире более 125 тысяч человек заражены коронавирусом. Более 4,5 тысячи человек умерли от него.