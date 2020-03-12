Работников и посетителей Гомельского облсуда эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Утром 12 марта в милицию поступило сообщение о том, что в здании Гомельского областного суда заложено взрывное устройство.

На место прибыли милиция, сотрудники Следственного комитета, скорой помощи и МЧС. Часть улицы Кирова, на которой находится суд, перекрыли для движения автомобилей и пешеходов.

«На данный момент в здании работают экстренные службы, параллельно ведется поиск того, кто звонил с сообщением о заминировании», — сообщил БелаПАН официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
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Тэги: Гомельский областной суд минирование лжеминирование эвакуация Персона: Виталий Пристромов Город: Гомель

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