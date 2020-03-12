Караник рассказал Лукашенко о ситуации с коронавирусом

12 марта во Дворце независимости прошла встреча президента Беларуси с министром здравоохранения. Владимир Караник в числе прочего рассказал Александру Лукашенко о ситуации с коронавирусом в стране.

В целом глава государства одобрил принимаемые Минздравом меры.

«Меня прежде всего волнует главный вопрос управляемости системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях. Неплохо работает, конечно, система здравоохранения, и врачи молодцы», — цитирует Лукашенко telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства также отметил, что «для паники у нас нет никаких оснований». Но и успокаиваться, по его мнению, «тоже нельзя».

Комментируя журналистам свою встречу с главой государства, Владимир Караник отметил, что «Минздрав работает на профилактику — чтобы не пришлось гасить вспышку».

По словам министра, «больницы перепрофилированы на недолгое время. Сейчас во всех областях страны есть корпуса больниц, которые готовы к поступлению больных, чтобы при поступлении хоть одного заболевшего не нужно было срочно эвакуировать весь корпус».

Караник подчеркнул, что «сейчас очень важно консолидировать общество».

«Очень важно, чтобы граждане, которые приезжают из-за границы, увеличили свою сознательность. Если вы вернулись из стран, не очень благоприятных по эпидемиологии, — сдайте тест, ограничьте свои контакты, не посещаете своих пожилых родственников», — цитирует Караника пресс-служба Минздрава.

По имеющейся информации, в Беларуси зарегистрировано 12 случаев коронавируса, трое пациентов уже излечились.