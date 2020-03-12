«Ниссан» вылетел за пределы дороги и протаранил светофор в Минске

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Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться тех, кто стал очевидцем аварии, произошедшей 27 октября 2019 года на ул. Клары Цеткин.

Минувшей осенью водитель Nissan ехал со стороны пл. Богушевича в направлении пл. Мясникова и около 04:50 вылетел за пределы проезжей части, протаранив светофор. В результате ДТП пострадал пассажир авто.

Очевидцев и лиц, которые располагают какой-либо информацией об этой аварии, просят обратиться в СУ УСК по Минску по адресу: ул. Первомайская, 7. Также можно позвонить по следующим телефонам: 8(017) 389-55-55, 8(017) 389-56-56.
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Тэги: ДТП поиск очевидцев Город: Минск

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