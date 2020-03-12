Двое иностранцев обкрадывали автомобили минчан

По оперативной информации, 33-летние мужчины начали свою преступную деятельность в столице с февраля.

По информации пресс-службы МВД, злоумышленники выбирали оживленные места возле торговых центров. Пока один прокалывал колесо автомобиля, другой наблюдал за обстановкой. Когда владелец транспорта начинал менять колесо, кто-то из них подходил к автомобилю и незаметно похищал из салона имущество.

Таким образом иностранцы совершили как минимум пять преступлений. Причиненный ущерб составляет около 6000 рублей.