Двое иностранцев обкрадывали автомобили минчан

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По оперативной информации, 33-летние мужчины начали свою преступную деятельность в столице с февраля.

По информации пресс-службы МВД, злоумышленники выбирали оживленные места возле торговых центров. Пока один прокалывал колесо автомобиля, другой наблюдал за обстановкой. Когда владелец транспорта начинал менять колесо, кто-то из них подходил к автомобилю и незаметно похищал из салона имущество.

Таким образом иностранцы совершили как минимум пять преступлений. Причиненный ущерб составляет около 6000 рублей.
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Тэги: автокража автошины кража Город: Минск

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