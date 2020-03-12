Первый танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ сегодня прибудет в Одессу

Танкер загружен 90 тысячами тонн нефти в турецком порту Джейхан 6 марта. В украинском порту Южный он должен быть 12 марта после обеда.

Об этом сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим».

Во второй и третьей декадах марта «Белнефтехим» ждет в Одессе еще два танкера с нефтью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). На этих суднах доставят 160 тысяч тонн нефти. В Беларуси рассчитывают, что в этом году SOCAR поставит до 1 млн тонн нефти для Мозырского НПЗ.

Тем временем на «Нафтан» начались поставки российской нефти, купленной с перевалкой в Клайпеде. Первый танкер прибыл в порт 4 марта. Второй танкер ожидается в средине марта. Общий объем нефти составляет 160 тысяч тонн.

«Белнефтехим» закупает нефть у альтернативных поставщиков на фоне разногласий по цене с крупными российскими компаниями. Даже в случае нормализации поставок из России Беларусь намерена ежемесячно закупать минимум два танкера альтернативной нефти, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным 11 марта в Москве.

«Беларусь приняла решение, что все равно минимум по одному танкеру на каждый завод в месяц мы будем брать вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет, потому что вопросы экономической безопасности, вопросы диверсификации поставок обсуждены, решения приняты. Вопрос только в том, будем ли мы брать много этой альтернативной нефти, как мы сегодня берем, или это будут минимальные партии для того, чтобы мы понимали и чувствовали рынок», — сказал Румас.