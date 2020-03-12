Лукашенко: люди должны понимать, что руки, лицо надо мыть
Тем белорусам, кто заболел или ощущает признаки болезни, президент страны советует «стараться не разносить инфекцию и принимать необходимые меры реагирования».
Об этом Александр Лукашенко говорил 12 марта, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника.
Обсуждая ситуацию с противодействием распространению коронавируса COVID-19, глава государства подчеркнул, что «нам удалось спокойно пройти этот период».
Однако, заметил Лукашенко, «успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований».
«Дай бог, чтобы все обошлось. Расслабляться не надо. Люди должны понимать, что руки, лицо надо мыть», — цитирует президента его пресс-служба.