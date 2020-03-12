Лукашенко: люди должны понимать, что руки, лицо надо мыть

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Тем белорусам, кто заболел или ощущает признаки болезни, президент страны советует «стараться не разносить инфекцию и принимать необходимые меры реагирования».

Об этом Александр Лукашенко говорил 12 марта, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Обсуждая ситуацию с противодействием распространению коронавируса COVID-19, глава государства подчеркнул, что «нам удалось спокойно пройти этот период».

Однако, заметил Лукашенко, «успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований».

«Дай бог, чтобы все обошлось. Расслабляться не надо. Люди должны понимать, что руки, лицо надо мыть», — цитирует президента его пресс-служба.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Владимир Караник Александр Лукашенко

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