Видеофакт. Колесо от фуры влетело во встречное авто на Могилевщине

/ Происшествия
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Видео произошедшего опубликовали на странице «ДТП и ЧП Могилев».

Инцидент произошел 11 марта возле деревни Клин, в районе 190-го километра трассы Витебск — Гомель. На записи видно, как от фуры во время движения отлетает колесо и врезается во встречный автомобиль.

 
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Тэги: ДТП колесо Город: Могилев

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