Видеофакт. Колесо от фуры влетело во встречное авто на Могилевщине

Видео произошедшего опубликовали на странице «ДТП и ЧП Могилев».

Инцидент произошел 11 марта возле деревни Клин, в районе 190-го километра трассы Витебск — Гомель. На записи видно, как от фуры во время движения отлетает колесо и врезается во встречный автомобиль.