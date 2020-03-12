Видеофакт. Колесо от фуры влетело во встречное авто на Могилевщине 12.03.2020 / 13:21 / Происшествия Просмотров: 169 A- A+ Видео произошедшего опубликовали на странице «ДТП и ЧП Могилев». Инцидент произошел 11 марта возле деревни Клин, в районе 190-го километра трассы Витебск — Гомель. На записи видно, как от фуры во время движения отлетает колесо и врезается во встречный автомобиль. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: ДТП колесо Город: Могилев Другие материалы на эту тему: В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?