Доллар подорожал почти на 1,5%, евро — на 1%

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Доллар и евро 12 марта вновь резко подорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи и почти достигли исторических максимумов, зафиксированных 9 марта.

По итогам торгов курс доллара вырос на 0,0333 рубля (1,44%) до 2,3474 рубля.

Курс евро увеличился на 0,0257 рубля (0,98%) и составил 2,6471 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0707 рубля (2,18%) и составил 3,1656 белорусского рубля за 100 российских.


Доллар в Беларуси резко подорожал. Что будет с курсом дальше

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Предыдущий раз курсы доллара и евро резко выросли в Беларуси 9 марта — вслед за падением российского рубля после резкого удешевления нефти. Биржевой курс американской валюты увеличился c 2,2396 до 2,3518 рубля (исторический максимум), европейской — с 2,5178 до 2,6750 (также новый рекорд). 10 и 11 марта курсы доллара и евро снизились.
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Тэги: доллар евро белорусский рубль курсы валют

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