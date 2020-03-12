Пациента с коронавирусом, который скрыл, что был в северной Италии, госпитализировали «в не очень хорошем состоянии»

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал журналистам об одном из случаев коронавируса, выявленного у пациента, скрывшего свое посещение северных регионов Италии.

По словам Караника, этот пациент был госпитализирован 9 марта в Минске «с пневмонией в не очень хорошем состоянии, в состоянии средней степени тяжести».

Мужчина вернулся в Беларусь рейсом из Мюнхена, но при этом скрыл, что посещал северные регионы Италии. После возвращения мужчина обращался за медицинской помощью в столичный центр «ЛОДЭ».

«У нас есть определенные красные флажки, которые мы поставили, чтобы не пропустить случаи инфекции. Все пневмонии средней степени тяжести и пневмонии тяжелого течения обязательно типируются на наличие коронавируса. Не важно, говорит человек, что он был или не был за границей — мы типируем всех», — рассказал Караник, сообщает СТВ .

Положительный тест на коронавирус COVID-19 данного пациента был получен 10 марта. В отношении мужчины была применена схема лечения, которую разработали и предоставили китайские специалисты. Эта схема, отметил Караник, «на сегодня считается наиболее эффективной».

В Беларуси данная схема утверждена в виде инструкции и разослана во все медицинские учреждения.

«Незамедлительно были применены эти подходы к лечению. На сегодняшний момент признаки дыхательной недостаточности ушли, пациент переведен в удовлетворительное состояние», — отметил министр здравоохранения.

Владимир Караник подчеркнул, что «чем позже человек обратится за медицинской помощью, тем дольше ему предстоит лечиться и тем выше шанс развития осложнений».

Напомним, 12 марта Владимир Караник был с докладом у президента. Речь шла в том числе о мерах противодействия распространению коронавируса в Беларуси.