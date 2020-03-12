В Минске в ДТП попал очередной автомобиль «Яндекс.Такси»
Еще одно ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси» случилось в Минске.
В полдень 12 марта на перекресте улицы Ванеева и Партизанского проспекта столкнулись «Рено» службы «Яндекс.Такси» и грузолегковой «Ситроен».
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Пострадавших в ДТП нет.
В отношении водителя «Ситроена», мужчины 1998 года рождения, составлен административный протокол за действия, повлекшие создание аварийной обстановки (штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами до двух лет или без лишения).