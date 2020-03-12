В Минске в ДТП попал очередной автомобиль «Яндекс.Такси»

Еще одно ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси» случилось в Минске.

В полдень 12 марта на перекресте улицы Ванеева и Партизанского проспекта столкнулись «Рено» службы «Яндекс.Такси» и грузолегковой «Ситроен».

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель «Ситроена» ехал по улице Ванеева в третьей полосе и, намереваясь совершить поворот налево, не занял соответствующее крайнее положение. При повороте же налево совершил столкновение с автомобилем «Рено», ехавшим в прямом попутном направлении в четвертой полосе.

Пострадавших в ДТП нет.

В отношении водителя «Ситроена», мужчины 1998 года рождения, составлен административный протокол за действия, повлекшие создание аварийной обстановки (штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами до двух лет или без лишения).