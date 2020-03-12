Коронавирус COVID-19 включен в Беларуси в список опасных заболеваний

Минздрав Беларуси пересмотрел перечень заболеваний, которые представляют опасность для здоровья населения.

Седьмым пунктом в список включена инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19.

Помимо нее, в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, входят инфекции, которые передаются половым путем (сифилис, гонорея), активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.

Постановление Минздрава № 9 от 18 февраля 2020 года вступило в силу 7 марта.