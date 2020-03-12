Ученые: в проект БелАЭС изменения вносить нельзя

Исследование Гудогайского сейсмического события 1908 года, проведенное Центром геофизического мониторинга Национальной академии наук (НАН) Беларуси, свидетельствует, что изменения в проект строящейся в Островецком районе (Гродненская область) Белорусской АЭС вносить не нужно.

Как заявил на заседании круглого стола 12 марта в минском пресс-центре Sputnik консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев, это исследование было одним из мероприятий, предусмотренных в национальном плане действий по результатам стресс-тестов Белорусской АЭС.

«Центр геофизического мониторинга провел исследование так называемого Гудогайского сейсмического события 1908 года, о котором и в научной среде, и на других площадках есть много споров, — сказал Соболев. — Центр выполнил серьезную и обстоятельную научную работу, в которой показал, что это за сейсмическое событие, рассчитал консервативным методом показатели — магнитуду, цифру по шкале MSK-64 (12-балльная шкала интенсивности землетрясения Медведева — Шпонхойера — Карника. — БелаПАН) и так далее. Результаты этого исследования переданы Белорусской АЭС для того, чтобы в дальнейшем был откорректирован каталог сейсмических событий места размещения БелАЭС и другие документы, в которых фигурируют разделы по сейсмике».

«Но если говорить о том, нужно ли по итогам этого исследования пересматривать проектные основы Белорусской АЭС, то вывод однозначный: не нужно. БелАЭС, если кто-то из вас изучал технические аспекты, запроектирована на землетрясения 7 баллов по шкале MSK, и это исследование центра показывает, что каких-то радикальных изменений проектных основ по итогам этой научной работы не требуется», — отметил представитель Госатомнадзора.

Согласно национальному плану действий по итогам стресс-тестов БелАЭС, Центр геофизического мониторинга НАН Беларуси на основе договора с Госатомнадзором должен был выполнить научно-исследовательскую работу о природе Гудогайского сейсмического события 1908 года до 15 декабря 2019 года.

О Гудогайском землетрясении в современном Островецком районе, где строится БелАЭС, впервые написала газета «Наша ніва». Заметка была опубликована в конце января 1909 года — спустя два месяца после события.

В Национальном историческом атласе Беларуси событие отмечено как историческое, сила землетрясения оценивается в 4-7 баллов по шкале МSK-64, то есть от «интенсивного» до «очень сильного». Вместе с тем существует мнение о том, что Гудогайского землетрясения на самом деле не было и сведения о нем — выдумка людей, назвавшихся газетчикам очевидцами.

По итогам партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС в 2017-2018 годах представители Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) среди прочего рекомендовали белорусской стороне провести комплексную оценку сейсмической устойчивости станции «в контексте произошедшего в 1908 году землетрясения недалеко от нынешней площадки строительства».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021-й. Согласно прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Стресс-тестирование различных АЭС начали проводить после аварии на японской атомной электростанции «Фукусима-1» в марте 2011 года. 23 июня 2011 года Беларусь присоединилась к декларации о всеобъемлющей оценке рисков АЭС, таким образом согласившись провести тестирование строящейся атомной станции с учетом требований, разработанных ENSREG.

Стресс-тесты БелАЭС было проведены в 2016-2018 годах с участием санкт-петербургской компании «Атомпроект», которая входит в состав российской госкорпорации «Росатом» — генподрядчика строительства станции.

9 августа 2018 года на презентации отчета по итогам партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС руководитель группы экспертов ENSREG Марк Фой заявил об отсутствии в проекте атомной станции серьезных проблем с безопасностью.

Годом позже Госатомнадзор опубликовал на своем сайте национальный план действий по итогам стресс-тестов. В нем обобщены результаты анализа экстремальных погодных явлений и их комбинаций, которые могут оказать влияние на функционирование атомной станции, а также дается оценка «запасов безопасности» проекта АЭС.

План действий также содержит перечень мероприятий, которые направлены на повышение уровня безопасности атомной станции. Перечень был сформирован по итогам стресс-тестов БелАЭС и проверки их результатов совместно с представителями ENSREG в 2017-2018 годах.