В пятницу, 13 марта, Беларусь будет штормить
Завтра Беларусь будет штормить — Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении из-за сильного ветра.
По прогнозам синоптиков, 13 марта практически во всех регионах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с (ночью и утром по северу до 21-24 м/с).
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).