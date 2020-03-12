В пятницу, 13 марта, Беларусь будет штормить

/ Общество
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Завтра Беларусь будет штормить — Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении из-за сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, 13 марта практически во всех регионах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с (ночью и утром по северу до 21-24 м/с).

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер

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