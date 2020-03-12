В пятницу, 13 марта, Беларусь будет штормить

Завтра Беларусь будет штормить — Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении из-за сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, 13 марта практически во всех регионах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с (ночью и утром по северу до 21-24 м/с).

Спасатели при порывистом ветре советуют: