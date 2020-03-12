Как в Беларуси растут цены

Цены производителей промышленной продукции в феврале 2020 года по сравнению с январем выросли на 0,7%, с декабрем 2019 года — на 1,4%.

По информации Белстата, на инвестиционные товары цены выросли на 0,2 и 1,1% соответственно, на промежуточные товары — на 0,9 и 1,8%, на потребительские — на 0,4% и 0,6%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в феврале по сравнению с январем увеличились на 2,9%, с декабрем 2019 года — на 3,8%, в том числе в растениеводстве — на 6,8 и 11%, животноводстве — на 1,8 и 1,9% соответственно.

В строительстве в феврале по сравнению с январем текущего года цены снизились на 4,4%, с декабрем 2019 года — на 0,4%, в том числе на строительно-монтажные работы — на 5,2 и 2,2%, на машины и оборудование — выросли на 1,3 и 1,3%, на прочие работы и затраты — снизились на 22,3 и 3,1% соответственно.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в феврале по сравнению с январем увеличились на 2%, с декабрем 2019 года — на 3,2%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в феврале по сравнению с январем 2019 года выросли на 0,02%, с декабрем 2019 года — на 0,9%.

Как сообщалось, потребительские цены в феврале по сравнению с январем выросли на 1%, с декабрем 2019-го — на 1,9%.